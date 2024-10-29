نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف: معلموا مصر هم من عالجوا مشاكل التعليم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع موظفي وقيادات وزارة التربية والتعليم، اجتهدوا وتعبوا علي مدار ال٣ شعور الماضية، قائلا،" كل الوزارة لم تنم على مدار ال3 شهور الماضية، كل الناس كانت بتشتغل في كل الادارات بلا استثناء، ولا أحد كان يترك مكتبه بالوزارة قبل الساعة ١٠ مساءا يوميا ".

وأشار وزير التعليم، إلى أن معلمي مصر هم من عالجوا مشاكل التعليم في مصر

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.