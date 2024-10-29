نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نعمل خلال المرحلة المقبلة علي تدرس منهج بنظام تعليم مدمج بنظام البرمج، مؤكدا أنه سيتم تدريس مادة البرمجة على طلاب الصف الأول الثانوي العام من العام المقبل، جزء منها فى التعليم المدمج وجزء أونلاين، بحيث اي طالب سيتخرج من المدرسة الحكومية المصرية سيكون مؤهل للبرمجة.

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك تنسيق في هذا الشأن لإعداد منهج البرمجة لتدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.