انت الأن تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح -الهجرة الدولية : 14 مليون نازح بسبب الحرب في السودان أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء أن الحرب في السودان أدت إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، مما يُعتبر أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم لهذا العام.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن من بين هؤلاء النازحين، هناك 11 مليون نازح داخلي، و3.1 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة. وأشارت إلى أن 200 ألف شخص نزحوا منذ أيلول الماضي فقط.

وأكدت بوب أن نصف سكان السودان يحتاجون حالياً إلى المساعدة، حيث يواجه الكثيرون صعوبات في الوصول إلى المأوى، مياه الشرب النظيفة، والرعاية الصحية. كما أفادت بأن أكثر من نصف النازحين هم من النساء، وربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.