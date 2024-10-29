سعود بن صقر يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، رشيد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة، وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، يرافقه عدد من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى الإمارات، الذين قدموا للسلام على سموّه.

ورحب بالسفراء، وبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الدول الإفريقية، على مختلف الصعد.

واستعرض خلال اللقاء العلاقات مع الدول الإفريقية وأفق تطويرها، وما تشهده من تقدم في جميع المجالات خاصة الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والسياحية، والجهود المبذولة لتعزيز الروابط التنموية التي تحقق النمو، والتقدم، والازدهار للجميع.

وعبر رشيد سيساي، والسفراء، عن بالغ شكرهم لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع الإمارات والدول الإفريقية، وبالنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة وإمارة رأس الخيمة في كل المجالات.

ضم الوفد المرافق كينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا، وماري نجيكا اوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار، وسيكو شريفكي كامارا، سفير جمهورية غينيا، وعمر حسين أوبا، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وكيدلا يونس حامدي، سفير جمهورية تشاد، وفافا سانيانج، سفير جمهورية غامبيا، وجواكيم كومبويو، القائم بأعمال سفارة جمهورية موزمبيق، ويمبيلانجي إم سشوني، القائم بأعمال سفارة جمهورية زامبيا.