طريقة تحضير الجبن العربي في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - إليك طريقة بسيطة لتحضير الجبن العربي في المنزل:

المكونات:

– 4 لترات من الحليب الطازج (يفضل استخدام حليب طازج غير مبستر)

– 1/4 كوب عصير ليمون طازج

– 1/4 كوب ماء

– ملح حسب الذوق (اختياري)

طريقة التحضير:

1. قم بوضع الحليب في وعاء كبير وقم بتسخينه على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة حرارة 85-90 درجة مئوية. يمكن استخدام ميزان حرارة لقياس درجة الحرارة.

2. أضف عصير الليمون والماء إلى الحليب المسخن وقلبها برفق.

3. ستبدأ الحليب بالتخثر وتفصل عنه المادة الصلبة (الجبن) عن السائل (المصل). استمر في التحريك بلطف لبضع دقائق حتى يكتمل تجمع الجبن.

4. استخدم مصفاة كبيرة أو قم بوضع قطعة قماش نظيفة ورقيقة (مثل القماش القطني) في مصفاة حتى تصل الجبنة المتكتلة على القماش. احرص على وضع وعاء تحت المصفاة لجمع السائل (المصل).

5. اترك الجبنة في المصفاة لمدة 1-2 ساعة على الأقل لتصفى وتتجمد بشكل جيد. يمكنك وضعها في الثلاجة أثناء هذه الفترة.

6. بعد أن تتجمد الجبنة بشكل جيد، قم بتنظيف القماش حولها وقلبها على طاولة عمل نظيفة. يمكنك إضافة الملح حسب الذوق وتدليك الجبنة بلطف لمزيد من التجانس وإزالة الهواء الزائد.

7. قم بتشكيل الجبنة حسب الرغبة، يمكنك تشكيلها على شكل كرات صغيرة أو أقراص مسطحة.

8. يمكنك حفظ الجبن العربي في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

وهكذا، يمكنك تحضير الجبن العربي في المنزل بسهولة. يمكن استخدامه كمكون لمختلف الأطباق العربية مثل الفتوش أو الفلافل أو السلطات.