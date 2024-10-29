طرق فعالة لتنظيف الحمامات في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - تنظيف الحمامات هو جزء مهم من روتين النظافة المنزلية. هنا ستجد خمسة طرق لتنظيف الحمامات والحفاظ على نظافتها:

1. تنظيف المرحاض: ابدأ بتطبيق مطهر مرحاض قوي على حواف المرحاض وتحت الحافة. استخدم فرشاة المرحاض لفرك السطح الداخلي للمرحاض وتنظيفه بشكل جيد. للتخلص من الروائح الكريهة، يمكنك إضافة قليل من ماء الجافيل في الحوض وتركه لبضع دقائق قبل الشطف.

2. تنظيف حوض الاستحمام والدش: استخدم محلول تنظيف عام أو منظف خاص لحوض الاستحمام والدش. رش المنظف على الأسطح واتركه لبضع دقائق للتخلص من البقع والرواسب. ثم استخدم فرشاة أو اسفنجة لفرك الأسطح وشطفها جيدًا بالماء الدافئ.

3. تنظيف البلاط: استخدم منظف البلاط المناسب لتنظيف الجدران والأرضيات. قم برش المنظف واتركه لبضع دقائق ليعمل على إزالة الأوساخ والبقع. استخدم فرشاة أو قطعة قماش لفرك البلاط بلطف وشطفه بالماء النظيف.

4. تنظيف المرايا والزجاج: استخدم منظف زجاج لتنظيف المرايا والزجاج في الحمام. رش المنظف على السطح وامسحه باستخدام قطعة قماش نظيفة أو ورق جرائد. تأكد من تجفيف السطح بشكل جيد لتجنب تراكم البقع.

5. تنظيف الملحقات والإكسسوارات: لا تنسى تنظيف الملحقات والإكسسوارات في الحمام مثل حامل الصابون وحامل المناشف. استخدم منظف مناسب واشطفها جيدًا بالماء. قم أيضًا بتنظيف فواصل البلاط وأي مساحات صغيرة أخرى بفرشاة الأسنان القديمة لإزالة الأوساخ المتراكمة.

من الضروري تنظيف الحمامات بانتظام للحفاظ على نظافتها والحد من تراكم البكتيريا والروائح الكريهة. تأكد من استخدام الأدوات المناسبة والمنظفات المناسبة لكل سطح وملحق، واحرص على التهوية المناسبة للحمام للسماح بالتجفيف الجيد.