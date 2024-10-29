الهلال السعودي… 55 مباراة (محلية) بلا خسارة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - وصل فريق الهلال إلى مباراته الـ 55 من دون خسارة في جميع البطولات المحلية، معادلاً بذلك رقم فريق الأهلي.

وفاز الهلال في 50 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

وفاز الهلال 4-1، اليوم الثلاثاء، على الطائي في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وترجع آخر خسارة للهلال في مباراة محلية إلى هزيمته أمام العدالة 0-2 يوم 23 أيار 2023 في الجولة 28 من موسم 2022-2023 بالدوري السعودي للمحترفين.