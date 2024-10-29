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الهلال السعودي… 55 مباراة (محلية) بلا خسارة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - وصل فريق الهلال إلى مباراته الـ 55 من دون خسارة في جميع البطولات المحلية، معادلاً بذلك رقم فريق .

وفاز الهلال في 50 مباراة وتعادل في 5 مباريات.

وفاز الهلال 4-1، اليوم الثلاثاء، على الطائي في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بكرة القدم.

وترجع آخر خسارة للهلال في مباراة محلية إلى هزيمته أمام العدالة 0-2 يوم 23 أيار 2023 في الجولة 28 من موسم 2022-2023 بالدوري السعودي للمحترفين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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