عاجل - الأمطار تعود بقوة لمصر الخميس والجمعة.. والسواحل الشمالية وسيناء في قلب العاصفة

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أحمد جودة - القاهرة - الأمطار تعود بقوة لمصر الخميس والجمعة.. والسواحل الشمالية وسيناء في قلب العاصفة، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار وشدتها، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية المرتقبة من الجمعة المقبل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالي طقس الـ48 ساعة القادمة، بينما كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار وشدتها، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية المرتقبة من الجمعة المقبل.

طقس غدًا الأربعاء 30 أكتوبر

من المتوقع أن يشهد طقس غدًا الأربعاء 30 أكتوبر 2024 استقرارًا في الأحوال الجوية، مع تكوّن الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما يتوقع نشاط لحركة الرياح في بعض المناطق. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة : العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية. الوجه البحري : العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية. جنوب سيناء : العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

يُنصح بالحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

- الخميس 31 أكتوبر 2024:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- من الجمعة 01 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية على مناطق وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 31 أكتوبر

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي القاهرة: العظمى 26، والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي الوجه البحري: العظمى 26، والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي السواحل الشمالية: العظمى 25، والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي جنوب سيناء: العظمى 29، والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي شمال الصعيد: العظمى 26، والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 أكتوبر علي جنوب الصعيد: العظمى 29، والصغرى 16 درجة مئوية