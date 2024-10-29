علامات الجلطة الدماغية: الوقاية قبل فوات الأوان

انت الأن تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الجلطة الدماغية الموافق 29 أكتوبر، أهمية التعرف على العلامات المبكرة للجلطة الدماغية، وذلك للتدخل الفوري ومنع الكارثة الصحية قبل فوات الأوان. وأوضح مياسنيكوف أن ظهور الأعراض الظاهرة للجلطة يشير إلى تفاقم الحالة، مما يجعل تقديم المساعدة أكثر صعوبة نتيجة تأثر الجسم بالفعل.

وقال الدكتور: "انتظار ظهور علامات الجلطة الدماغية يشبه مواجهة رصاصة أطلقت بالفعل، ويصعب تحديد نتائجها. لذا، الوقاية هي العامل الحاسم، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات قبل ظهور الأعراض".

وأشار غانيب رمضانوف، رئيس مركز الأوعية الدموية الإقليمي بمعهد بحوث طب الطوارئ، إلى أن التحكم في مستوى ضغط الدم، وكتلة الجسم، والكوليسترول، وسكر الدم يُعد من أهم وسائل الوقاية، ليس فقط من الجلطة الدماغية، بل أيضًا من احتشاء عضلة القلب.