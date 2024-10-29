تعاون بين راكز ورويا في حلول المصرفية الرقمية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مصرف «رويا»، وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية حلولاً مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يتيح لعملاء «راكز» الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية، تلبي احتياجاتهم المالية وفقاً لمبادئ الشريعة.

يوفر المصرف منصة رقمية للخدمات المالية الإسلامية، تتيح للمستخدمين فتح وإدارة حساباتهم المصرفية التجارية بسهولة، عبر تطبيق مبتكر يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا التعاون سيتمكن عملاء «راكز» من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مرنة، تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالدرهم، دون رسوم خفية أو متطلبات حد أدنى للرصيد.

قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»: «تُعد هذه الشراكة ذات قيمة خاصة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية إسلامية، تتماشى مع مبادئهم. ومن خلال تطبيق «رويا» المبتكر، نوفر وصولاً أسهل إلى خيارات مصرفية مخصصة تدعم كفاءة ونمو الأعمال داخل راكز».

فيما قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي للمصرف: «من خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في «راكز» نهدف إلى المساهمة في إثراء البيئة التجارية النابضة في المنطقة، وتعزيز بيئة عمل شاملة ومزدهرة للجميع»