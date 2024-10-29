كأس ألمانيا: لايبزيج يعبر سانت باولي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - انتهت للتو أربع مباريات في الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، وفيها فاز لايبزيج على سانت باولي 4-2، سجل للفائز يوسف بولسن (د 12 و30) وكريستوف بومغارتنر (د 17) وأنطونيو نوسا (د 80)، وسجل للخاسر مورغان جويلفاوجي (د 28) وإيريك سميث (د 59).

وفاز أوجسبورغ على شاكله بثلاثة أهداف دون رد سجلها ألكسيس كلود موريس (د 26)، أرني مايير (د 87) وسامويل إسيندي (د 90).

وفاز باير ليفركوزن على إيلفرسبيرغ بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها باتريك شيك ( 2 و9) وأليكس غارسيا (د 36).

وخسر كيكرز أوفينباخ على ملعبه أمام كارلسروه 0-2 سجلهما بودو زفيزيفادزي (د 61) ومارسيل بيفوس (د 72).