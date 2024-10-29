5 فوائد غير متوقعة للفستق.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - الفوائد الصحية المخفية للفستق الحلبي

الفستق الحلبي، ذلك المكسرات المفضلة لدى الكثيرين، ليس فقط وجبة لذيذة للتحلية بل هو كنز صحي يغذي الجسم والعقل. رغم أن معظم الناس يتناولون الفستق لمدى لذته، إلا أن له فوائد صحية مذهلة قد لا تخطر على البال. في هذا المقال، سنكشف النقاب عن بعض هذه الفوائد غير المتوقعة.

1. تحسين صحة القلب

هل تعلم أن تناول الفستق بانتظام يمكن أن يسهم في تحسين صحة القلب؟ يحتوي الفستق على نسب عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز الكوليسترول الجيد. بتناول حفنة صغيرة من الفستق يوميًا، يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي الفستق على فيتامين B6 الذي يلعب دورًا حيويًا في تحسين وظائف الجهاز العصبي. هذا الفيتامين يساعد في تكوين الناقلات العصبية التي تلعب دورًا في تنظيم الحالة المزاجية والنوم. تناول الفستق بصفة منتظمة يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العصبية والتقليل من الشعور بالتوتر والقلق.

3. دعم فقدان الوزن

قد يبدو الأمر مفاجئًا، لكن الفستق يمكن أن يساعد في عملية فقدان الوزن. هذا بفضل احتوائه على الألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع وبالتالي تقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفستق طعامًا منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى.

4. تعزيز صحة العيون

الفستق يعتبر مصدرًا جيدًا للكاروتينات اللوتين والزيكسانثين، المركبات المرتبطة بصحة العين. تلك المركبات تتواجد بتركيزات عالية في شبكية العين وتساهم في الوقاية من الأمراض المتعلقة بالعمر كالتنكس البقعي وإعتام العدسة.

5. تحسين الهضم وصحة الأمعاء

تلعب الألياف الغذائية الموجودة في الفستق دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء. فالفستق يعزز من عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من حركة الأمعاء ويقلل من حدوث الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

في الختام، من الواضح أن الفستق ليس فقط لذيذًا لتناوله كوجبة خفيفة بل هو أيضاً مليء بالفوائد الصحية. إدخال الفستق لنظامك الغذائي اليومي يمكن أن يعزز من صحتك العامة ويجعل حياتك أكثر نشاطًا وحيوية. فلماذا لا تبدأ بإضافة الفستق لمائدتك اليومية والاستفادة من هذه الفوائد؟