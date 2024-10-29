نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرالتعليم: معلمو مصر هم الكنز الحقيقي لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمي مصر من افصل معلمي العالم، موضحا أن الظروف الاقتصادية صعبة علي الجميع،مشيرا إلى اننا نحاول ان نحل هذا الامر من خلال رفع سعر قيمة الحصة ل50 جنيه فضلا غن تفعيل خدمات صندوق رعاية الخدمة الاجتماعية للمعلمين.

وأضاف الوزير: معلمي مصر هم الكنز الحقيقي الذي نمتلكه في مصر، وهم القادرون علي نقل ابناء مصر لمكان اخر، مؤكدا علي المعلمين مدربين تدريبات جيدة،فهم الاكفأ في التدريبات المؤهلة للعملية التعليمية والتربوية.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.