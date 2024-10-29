أمير قطر يدعو المواطنين للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، بإصدار مرسومًا بدعوة كل المواطنين ممن أتموا سن الـ18؛ للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على دستور البلاد الدائم.

ونص المرسوم الذي حمل رقم (87) لسنة 2024، على أن "يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا، بالتوقيت المحلي، وحتى الساعة السابعة مساء، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه".

كما نص على "إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته"، وتضمن المرسوم كذلك، تشكيل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وقضى المرسـوم بتنفيذ القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.