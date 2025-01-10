نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقسام داخل الزمالك حول مصير هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، تسود حالة من الانقسام داخل الزمالك حول رحيل البولندى كونراد ميشالاك عن الفريق والتعاقد مع لاعب أجنبي سوبر يصنع الفارق مع الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، يتمسك برحيل اللاعب عن صفوف الزمالك خاصة ويرى أن اللاعب لم يلبي طموح الإدارة والجماهير في الوقت الذى يري فيه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن اللاعب لم يحصل على فرصته مع الفريق".

واختتم: "يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات القادمة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للتشاور معه في حسم مصير اللاعب لكن حتى الأن لا يوجد أي قرار بالتخلى عن خدمات اللاعب".