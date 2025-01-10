كريم ليلي طبيعي مضاد للشيخوخة

البشرة اثناء الليل في فترة النوم بتعيد اصلاح الخلايا ، وبالتالي كريم الليل مفيد جدا في تسريع العملية وتوفير العناصر الغذائية الاساسية ، وكريم الليل المضاد للشيخوخة اللي معانا النهاردة بيحتوي على مكونات فعالة بتساعد في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على فوايد المكونات وطريقة عمل الكريم.

فوايد مكونات الكريم:

1- زبدة الشيا:

زبدة الشيا تعتبر مرطب رائع للبشرة الجافة ، فهي بتحبس الرطوبة جوه البشرة ، وبتمنعها من الجفاف ، كمان بتعزز انتاج الكولاجين وبتساعد في تجديد خلايا الجلد ، بالاضافة انها بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، بتساعد على تخفيف الحكة, الالتهاب, الاحمرار ، وبالتالي بتساعد على تحسين المظهر العام للبشرة.

2- زيت اللوز:

زيت اللوز بيحتوي على احماض دهنية بتساعد على ترطيب البشرة ، وهو علاج فعال لحالات جفاف البشرة ، بالاضافة انه بيحمي البشرة من اشعة الشمس فوق البنفسجية بسبب محتواه لفيتامين E ، كمان بيحتوي على فيتامين A اللي بيحفز انتاج خلايا الجلد الجديدة وبيحسن ملمس البشرة.

3- زيت ثمر الورد:

زيت ثمر الورد بيحتوي على مضادات اكسدة قوية بتساعد على منع الجذور الحرة الضارة ، وبيساعد على اصلاح خلايا الجلد التالفة ، كمان غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تعويض الكولاجين المفقود من بشرتك ، وده بيحسن من مرونة بشرتك وتماسكها وبالتالي بيقلل من ظهور التجاعيد ، بيحتوي كمان على الاحماض الدهنية وفيتامين أ اللي بيساعد على ترطيب البشرة.

4- زيت الليمون العطري:

زيت الليمون بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ، فهو بيحمي البشرة من البكتيريا والفطريات الضارة ، وده بدوره بيحميها من العدوى ، كمان غني بمضادات الاكسدة اللي بتحافظ على صحة البشرة ، بالاضافة انه بيساعد على تقشير البشرة لازالة خلايا الجلد الميتة ، وبالتالي بيساعد على تنقية البشرة.

5- زيت البرتقان العطري:

زيت البرتقان بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وهو مهم للحفاظ على البشرة مشدودة وخالية من التجاعيد ، كمان فيتامين سي يعتبر عامل مزيل للتصبغات ، وده بيخلي البشرة موحدة اللون وبيقلل من البقع الغامقة ، كمان بيعزز الدورة الدموية في الجلد ويعتبر قابض طبيعي لتقليل المسام وازالة الزيوت الزيادة من البشرة.

6- زيت اللبان العطري:

زيت اللبان بيساعد على تحفيز تجديد الخلايا ، كمان بيحمي الخلايا القديمة من اضرار الجذور الحرة ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات بتساعد عى تقليل التورم والاحمرار ، وبيحسن مظهر البشرة العام.

كريم طبيعي مضاد للشيخوخة.1

طريقة عمل كريم مضاد للشيخوخة:

المكونات:

- ¼ كوباية من زبدة الشيا.

- 2 معلقة كبيرة من زيت اللوز.

- 1 معلقة كبيرة من زيت ثمر الورد.

- 3 نقط من زيت الليمون.

- 3 نقط من زيت البرتقان.

- 8 نقط من زيت اللبان.

طريقة التحضير:

1- دوبي زبدة الشيا في حمام ماية سخنة.

2- بمجرد ما زبدة الشيا تدوب ارفعيها من على النار وضيفي لها زيت ثمر الورد وزيت اللوز.

3- سيبي الخليط يبرد في درجة حرارة الغرفة او حطيه في التلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبا.

4- الخليط هيتماسك وهيبقى سميك وغامق شوية.

5- بعدها ضيفي الزيوت العطرية واضربي الخليط باستخدام الهاند بلندر لحد ما يبقى ناعم وكريمي.

6- خزني الكريم في برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة الاستخدام:

خدي كمية قليلة من الكريم ودلكيها على بشرة نضيفة.

ملحوظات:

اتأكدي من اختبار الكريم قبل استخدامه على بشرتك على الجزء الداخلي من الذراع.

النساء الحوامل, الرضع, والاطفال يتجنبوا استخدام الزيوت العطرية.