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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أبوقير للأسمدة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



شبانة: الأهلي يعاني من أزمة حاليًا.. وموعد مباراة الزمالك وأبوقير غريب

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لا أعرف سبب لعب مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في هذا الموعد، وهو ميعاد غريب نظرا لتواجد المشجعين في العمل ولذلك الملعب كان فاضي".

وتابع:" بسبب غياب الجمهور اعتقد أن الزمالك معاقب باللعب دون جمهور، والزمالك جرب بعد اللابين مثل محمد صبحي في حراسة المرمي، وحمزة المثلوثي، وجروس يحاول منح فرصة لميشالاك، للحكم على مستواه".



وأوضح:" المباريات تكون 2 ونص في الدوري الإنجليزي، لأن طوال اليوم يكون هناك مباريات، ولا أعرف ايه التسويق في إقامة المباراة في هذا الموعد".

وأردف:" الأهلي يعاني من مشكلة في الوقت الحالي، بعد رحيل بيرسي تاو مع قطر القطري، وكهربا يتفاوض مع الاتحاد الليبي، وكان يجب على الأهلي مبكرًا أن ينهى الصفقات، وقائمة مباراة استاد أبيدجان لا يوجد بها محترفين وهناك العديد من الغيابات والمباراة هامة لأنها ستحسم تأهل الفريق لربع النهائي".