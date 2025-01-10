نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد في الثانية ظهر غدًا السبت بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب ممثلي فريق بلاك بولز، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.