نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين داخل مقر إقامة الأهلي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر يحاضر اللاعبين قبل موقعة أبيدجان

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة استعراض الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة بجانب تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف فريق استاد أبيدجان.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.