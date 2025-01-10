العالم اليوم - ترامب: بوتين يريد عقد اجتماع ويجري الترتيب لذلك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:26 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين، في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".

وأشار دونالد ترامب إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني للمحادثات.

وأحيت عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا.

وطرح مستشارو ترامب مقترحات لإنهاء الحرب تعني فعليا التنازل عن أجزاء واسعة من أوكرانيا لصالح روسيا في المستقبل القريب.

وعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي. لقد قال ذلك علنا حتى وعلينا أن ننهي تلك الحرب. إنها فوضى دموية".

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، تعهدت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتقديم أكثر من 175 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، أكثر من 60 مليارا منها في صورة مساعدات أمنية.

إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المساعدات ستستمر بالوتيرة نفسها في عهد ترامب الذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب بسرعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق أمس الخميس، إن بوتين سيرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات لكن حتى الآن لم تقدَم طلبات رسمية، وأضاف أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترامب منصبه أولا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين.