مالك آرسنال يتحفظ على ضم مهاجم نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن آرسنال لن يكون قادرًا على حل معضلته الهجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم ارتباطه بالمهاجم السويدي أليكسندر إيزاك.

مالك أرسنال يتحفظ على ضم مهاجم نيوكاسل

ويعد مهاجم نيوكاسل، أحد أهداف آرسنال منذ فترة طويلة، لكن حاجة الفريق لهداف من الطراز الرفيع، دفعته لمحاولة شراء اللاعب.

لكن وفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن آرسنال لن يستطيع تحمل قيمة صفقة إيزاك، مشيرة إلى أن مالك النادي، ستان كرونكي، لن يوافق على هذه الخطوة.

وأشارت إلى رغبة مالك آرسنال، في التركيز على الصفقات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك رغم استعداد آرسنال للتخلي عن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي فشل في تثبيت أقدامه مع الفريق.

ويريد مسئولو آرسنال، الالتزام بقواعد الربح والاستدامة، وهو ما يجعل التعاقد مع نجم نيوكاسل، بعيد المنال.

وتفيد التقارير بأن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، أحد المعجبين بشدة بقدرات إيزاك، لذا يضعه أمام نصب عينيه في آخر عامين.