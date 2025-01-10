وزير الدفاع البولندي: الوضع في أوكرانيا يقلق وزراء دفاع دول الناتو

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إن الوضع في أوكرانيا يثير القلق وخيبة الأمل لدى وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، المجتمعين في رامشتاين بألمانيا.

وأضاف الوزير البولندي، في حديث لمحطة إذاعة RMF FM: "مزاج الوزراء ليس بالجيد. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الوضع الصعب في أوكرانيا. أمس، كان في الاجتماع فلاديمير زيلينسكي والوزير عميروف هناك. الوضع على خطوط التماس الأمامية صعب للغاية. إن الإرهاق الناجم عن الحرب في أوكرانيا هائل. لقد سئم الناس من ذلك فعلا".



يوم أمس تم في قاعدة رامشتاين، عقد اجتماع دوري آخر في بمشاركة وزراء دفاع العديد من دول حلف الناتو وأمينه العام وممثلي أوكرانيا. وخلاله، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 500 مليون دولار لنظام كييف. وتشمل الحزمة، صواريخ للدفاع الجوي ومعدات لمقاتلات إف-16 وذخيرة.

ووافق المشاركون في مجموعة الاتصال لتنسيق إمدادات الأسلحة لأوكرانيا على ما يسمى بـ "خارطة الطريق" لثمانية مجالات للتعاون العسكري مع كييف حتى عام 2027.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة أثناء ولاية الرئيس جو بايدن تجاوز 66.5 مليار دولار بما في ذلك ما يقرب من 65.9 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022.

تم إنشاء مجموعة اتصال رامشتاين، التي تضم أكثر من 50 دولة، في ربيع عام 2022 لمساعدة أوكرانيا عسكريا. وخلال فترة عملها، قدمت المجموعة لنظام كييف أكثر من 126 مليار دولار من المساعدات العسكرية