إعارة مع خيار شراء .. تفاصيل عرض يوفنتوس لضم أراوخو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل عرض يوفنتوس لضم مدافع برشلونة، رونالد أراوخو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026، ولكن هناك شكوك كثيرة حول إمكانية رحيله، في ظل عدم تقدم مفاوضات تجديد عقده.

ووفقاً لإذاعة كتالونيا، فإن اليوفي يريد ضم أراوخو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مقابل 5 ملايين يورو مع تحمله نصف راتب اللاعب (4 ملايين يورو).

وأضاف التقرير، أن الإعارة ستتضمن خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة ل-5 ملايين يورو كمتغيرات.

ولعب المدافع العائد من الإصابة، مباراة واحدة فقط خلال الموسم الحالي مع برشلونة، كانت في كأس ملك إسبانيا ضد بابارسترو وفاز البارسا برباعية نظيفة.