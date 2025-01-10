هانزي فليك يحدد 4 لاعبين للرحيل عن برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:53 مساءً - أفاد تقرير صحفي، أن هانزي فليك، مدرب برشلونة، حدد قائمة مبدئية من اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن فليك وضع الرباعي (فرينكي دي يونج، رونالد أراوخو، أنسو فاتي، وإريك جارسيا) ضمن قائمة المرشحين للرحيل.

وأشارت الصحيفة: “خيار الاستغناء عن دي يونج لم يعد مستبعداً والنادي الكتالوني يفكر في بيعه سواء في الصيف أو يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث يفضل المدرب الألماني عدة أسماء عليه مثل جافي، بيدري وكاسادو وغيرهم”.

أما رونالد أراوخو فإن رحيله خلال يناير/كانون الثاني الحالي، بات وشيكاً في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه.

وأوضحت الصحيفة، أن مصير إريك جارسيا سيكون مرهوناً بأراوخو، فإذا رحل المدافع الأوروجواياني سيبقى جارسيا مع برشلونة.