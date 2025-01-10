أخبار اليمن : صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية

صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطيةأكد الناطق الرسمي لحكومة التغيير والبناء وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر.

وأوضح شرف الدين، أن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بتأمين احتياجات المواطنين من الوقود في جميع المحافظات الحرة، رغم التحديات المتمثلة في العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني المشترك على الموانئ الحيوية.

وكان العدوان الثلاثي الإسرائيلي الأمريكي البريطاني شن اليوم، سلسلة غارات على مينائي الحديدة ورأس عيسى.