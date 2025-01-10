العالم اليوم - فيديو.. باريس هيلتون تصدم بعدما دمرت النيران منزلها الفخم

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. باريس هيلتون تصدم بعدما دمرت النيران منزلها الفخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:24 مساءً - شاركت الممثلة الأميركة باريس هيلتون على حسابها في "إنستغرام"، أثار الدمار الذي خلفته حرائق كاليفورنيا بمنزلها المطل على شواطئ ماليبو.

ونشرت باريس هيلتون مقطع فيديو معلقة: "أشعر بحزن لا يوصف.. الجلوس مع عائلتي ومشاهدة الأخبار ورؤية منزلنا في ماليبو يحترق على الهواء مباشرة هو شيء لا ينبغي لأحد أن يختبره على الإطلاق، كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة.. إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس خطواته الأولى وحيث حلمنا ببناء ذكريات مدى الحياة مع لندن".

وكتبت هيلتون: "أقف هنا في ما كان منزلنا سابقًا، والحزن لا يوصف حقًا. عندما رأيت الأخبار لأول مرة كنت في حالة صدمة كاملة.. ولكن الآن أقف هنا وأرى ذلك بعيني، أشعر وكأن قلبي قد تحطم إلى مليون قطعة".

وأضافت: "لم يكن هذا المنزل مجرد مكان للعيش فيه، كان المكان الذي حلمنا فيه وضحكنا وخلقنا أجمل الذكريات كعائلة.. حيث ملأ الحب والحياة كل زاوية. أن أراها تتحول إلى رماد.. إنه أمر مدمر لا يمكن وصفه بالكلمات".

وأردفت: "ما يحطم قلبي أكثر هو معرفة أن هذه ليست قصتي فقط. فقد الكثير من الناس كل شيء. إنها ليست مجرد جدران وأسقف.. إنها الذكريات التي جعلت من هذه المنازل منازل. إنها الصور، والهدايا التذكارية، والقطع التي لا يمكن تعويضها من حياتنا".

وختمت هيلتون منشورها بقولها: "دع هذا يكن تذكيرًا لاحتضان أحبائك. اعتز باللحظات. يمكن أن تتغير الحياة في لحظة، والحب الذي نتقاسمه هو ما يهم حقًا. أرسل كل حبي لكل من يعاني الآن".

وخلفت الحرائق دماراً هائلاً في أجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من 10 آلاف مبنى، بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

وحتى الآن لم تنجح فرق الإطفاء في احتواء الحريق الذي التهم حي باسيفيك باليسايدس الواقع بين ماليبو وسانتا مونيكا، شمال غرب لوس أنجلوس، رغم إرسال مروحيات لرش المياه مع تراجع مؤقت في حدة الرياح التي تؤجج النيران.