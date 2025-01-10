أخبار اليمن : البرلمان: الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صموداً

البرلمان: الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صموداًأكد مجلس النواب، أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، الأمريكية والبريطانية على مقدرات الشعب اليمني واستهدف الأعيان المدنية لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم ومساندة القضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية واستهداف لكل مقومات الحياة.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، العدوان الصهيوني، الأمريكي، البريطاني الذي استهدف العاصمة صنعاء أثناء الاحتشاد المليوني الجماهيري في ميدان السبعين عملًا إجراميًا وإرهابيًا وانتهاكًا سافرًا لسيادة الجمهورية اليمنية وتجاوزًا للقانون الدولي والإنساني وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية، البريطانية، لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدًا من الصمود والثبات، ومواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على العدوان بكل الوسائل المتاحة، مجددّا التأكيد على حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وسيادته وقضايا الأمة.

وحيا مجلس النواب المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة دعماً للشعب الفلسطيني وما تتعرص له غزة من مجازر مروعة.

وأشاد بثبات الجماهير المحتشدة رغم القصف الهمجي العدواني الذي حدث بالقرب من مكان الاحتشاد بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، والذي يكشف زيف الإدعاء الغربي بالديمقراطية وهو يمارس الإرهاب والإجرام بحق الشعوب المعبرة عن إرادتها في مواجهة الهيمنة والصلف الصهيوني، الأمريكي والبريطاني ضد أبناء الأمة.

ودعا مجلس النواب في بيانه البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ودول وأحرار العالم إلى إدانة التصعيد الصهيوني، الأمريكي والبريطاني وتجاوزه للقانون الدولي والإنساني وسعيه لتأجيج الصراعات والحروب في المنطقة والعالم.

وطالب بإدانة سياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له أبناء الأمة العربية والإسلامية في اليمن وفلسطين من انتهاكات وجرائم حرب بحق الإنسانية واستهدف ممنهج للحياة العامة.

وأكد المجلس أن الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في محطة كهرباء حزيز، وميناء رأس عيسى والصليف استهدافًا للحياة العامة لزيادة معاناة الشعب اليمني ومحاولة بائسة للنيل من مواقفه المشرفة المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.