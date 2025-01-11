الدوري المغربي (18): أولمبيك آسفي يلاقي شباب المحمدية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا شباب السوالم والنادي المكناسي مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، ايلوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على الملعب البلدي في القنيطرة.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها يلتقي أولمبيك آسفي مع شباب المحمدية الساعة 20:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 39 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 31 نقطة، الجيش الملكي بـ 30 نقطة، الفتح بـ 29 نقطة، والمغرب الفاسي بـ 28 نقطة.