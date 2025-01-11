اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري المغربي (18): أولمبيك آسفي يلاقي شباب المحمدية

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (18): أولمبيك آسفي يلاقي شباب المحمدية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا شباب السوالم والنادي المكناسي مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، ايلوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على الملعب البلدي في القنيطرة.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها يلتقي أولمبيك آسفي مع شباب المحمدية الساعة 20:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 39 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 31 نقطة، الجيش الملكي بـ 30 نقطة، الفتح بـ 29 نقطة، والمغرب الفاسي بـ 28 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا