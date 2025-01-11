وصفات سهلة وسريعة لوجبات خفيفة مغذية في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - وجبات خفيفة مغذية تناسب الأجواء الباردة

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن الوجبات الخفيفة التي تمنحهم الدفء والطاقة لمواجهة البرودة القارسة. بالطبع، نريد أن تكون هذه الوجبات مغذية وفي نفس الوقت سهلة وسريعة التحضير. في هذه المقالة، سنستعرض مجموعة من الأفكار لوجبات خفيفة تلبي هذا الطلب.

1. الشوربة السريعة بخضروات الموسم

تعتبر الشوربة من أشهر الأطباق التي تُشعرنا بالدفء، وهي ليست فقط مفيدة بل يمكن تحضيرها بسرعة باستغلال الخضروات الموسمية. إليك طريقة بسيطة لإعدادها:

استخدم البصل المفروم وقم بتقليبه في القليل من الزيت حتى يذبل.

أضف الجزر، البطاطس والكوسا بعد تقطيعها لمكعبات صغيرة.

قم بتغطية الخضروات بالماء أو المرق، وأضف التوابل حسب الرغبة (كالملح، الفلفل والكمون).

اتركها على نار متوسطة حتى تنضج الخضروات بالكامل.

2. الخبز المحمص بالجبن والأفوكادو

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة وسريعة التحضير، فإن الخبز المحمص سيكون خيارًا مثاليًا. إليك كيف يمكنك تحضيره:

قم بتحميص شرائح الخبز حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ادهني كل شريحة بكمية من جبن الكريم أو الجبن الذي تفضله.

أضف شرائح من الأفوكادو فوق الجبن ورش عليها عصير الليمون لإضافة نكهة مميزة.

3. كوكتيل الفاكهة الشتوية

الكوكتيل يمكن أن يكون وجبة خفيفة مغذية ومليئة بالفيتامينات. استخدم الفاكهة المتوفرة لديك لتحضير كوكتيل شهي:

اخلط البرتقال، الجريب فروت والرمان في وعاء كبير.

أضف ملعقة صغيرة من العسل لتحلية الكوكتيل.

قم بتبريد المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم للاستمتاع بمذاق منعش.

4. ما هي الأطعمة الأخرى التي يمكنك تجربتها؟

بالإضافة إلى الوصفات المذكورة، يمكنك تجربة إعداد بعض الوصفات الأخرى التي تعتمد على المكسرات، الزبادي مع العسل والفاكهة المجففة. جميع هذه الخيارات تقدم قيمة غذائية عالية وتُعد مثالية للأيام الباردة.

تأكد من اختيار الوصفات التي تتناسب مع ذوقك وتتوافق مع المكونات التي تمتلكها لتحصل على أفضل تجربة طهي في المنزل. تذكر أن الطقس البارد يتطلب المزيد من الطاقة، لذا احرص على أن تكون وجباتك متوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية.