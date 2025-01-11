نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (12): بني ياس يواجه الوصل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، السبت، الشارقة وخورفكان الساعة 16:05 ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة اقلدم.
وبنفس التوقيت يلتقي بني ياس والوصل لحساب نفس المرحلة، ويلعب الجزيرة مع الوحدة الساعة 18:45.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
النصر × اتحاد كلياء 3-2
البطائح × العروبة 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 29 نقطة
2- الشارقة: 28 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الوحدة: 21 نقطة
5- الجزيرة: 20 نقطة