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دوري أدنوك الإماراتي (12): بني ياس يواجه الوصل

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، الشارقة وخورفكان الساعة 16:05 ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة اقلدم.

وبنفس التوقيت يلتقي بني ياس والوصل لحساب نفس المرحلة، ويلعب الجزيرة مع الوحدة الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (12)
النصر × اتحاد كلياء 3-2
البطائح × العروبة 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- شباب : 29 نقطة
2- الشارقة: 28 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الوحدة: 21 نقطة
5- الجزيرة: 20 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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