دوري أدنوك الإماراتي (12): بني ياس يواجه الوصل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، الشارقة وخورفكان الساعة 16:05 ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة اقلدم.

وبنفس التوقيت يلتقي بني ياس والوصل لحساب نفس المرحلة، ويلعب الجزيرة مع الوحدة الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

النصر × اتحاد كلياء 3-2

البطائح × العروبة 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 29 نقطة

2- الشارقة: 28 نقطة

3- النصر: 22 نقطة

4- الوحدة: 21 نقطة

5- الجزيرة: 20 نقطة