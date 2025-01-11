نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (8): المنامة يستقبل الشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي المنامة مع الشباب الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعالي مع النجمة بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (8)
الخالدية × البحرين 3-0
الرفاع × المحرق 2-0
الأهلي × الرفاع الشرقي 3-2
سترة × المالكية 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 17 نقطة
2- الخالدية: 15 نقطة
3- الرفاع: 14 نقطة
4- سترة: 13 نقطة