الدوري البحريني (8): المنامة يستقبل الشباب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي المنامة مع الشباب الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعالي مع النجمة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

الخالدية × البحرين 3-0

الرفاع × المحرق 2-0

الأهلي × الرفاع الشرقي 3-2

سترة × المالكية 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- المحرق: 17 نقطة

2- الخالدية: 15 نقطة

3- الرفاع: 14 نقطة

4- سترة: 13 نقطة