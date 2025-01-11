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أحمد جودة - القاهرة -

فاز باير ليفركوزن حامل اللقب 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند بفضل هدفي باتريك شيك، الجمعة، ليحقق انتصاره السادس تواليًا في الدوري الألماني ويقلص الفارق خلف بايرن ميونخ المتصدر إلى نقطة واحدة.

ليفركوزن يضرب دورتموند بثلاثية ويقترب من القمة

وفي بداية قوية، سجل الفريق الضيف 3 أهداف في أول 19 دقيقة مع عودة منافسات الدوري بعد العطلة الشتوية التي دامت 3 أسابيع.

وبفضل الضغط العالي، قطع ليفركوزن الكرة وسجل ناثان تيلا من مسافة قريبة بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة.

ولم يحصل دورتموند، الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابة والمرض، على فرصة لاستعادة التوازن، إذ ضاعف ليفركوزن تقدمه في الدقيقة 8 عن طريق شيك الذي كلل هجمة مرتدة نموذجية.

وقلص صاحب الأرض الفارق عن طريق جيمي جيتنز بعد 4 دقائق، لكن المهاجم التشيكي أعاد لليفركوزن فارق الهدفين في الدقيقة 19 بإنهاء رائع على القائم البعيد من هجمة مرتدة أخرى.

وعاد دورتموند إلى المباراة عندما سجل سيرهو جيراسي من ركلة جزاء في الدقيقة 79، لكن ليفركوزن صمد تحت الضغط ليصل إلى النقطة 35، بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفًا على بروسيا مونشنغلادباخ غدًا السبت.

وبعدما تجرع أول خسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، يتجمد رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.