نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يكشف عن تعاونه مع نداء شرارة في تتر مسلسل جديد عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان هيثم نبيل عن تعاونه الجديد مع النجمة الأردنية نداء شرارة في تتر مسلسل جديد ، والذي يحمل اسم روج سود وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي عبر منصة إنستجرام. ونشر نبيل صورة من داخل استوديو التسجيل، ظهر فيها إلى جانب نداء شرارة، معلقًا: "قريبًا.. من ألحاني تتر مسلسل روج أسود ".

التعاون الجديد يجمع عددًا من الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى، حيث يتولى كتابة كلمات التتر كريم سامي، في حين يأتي التوزيع الموسيقي بإبداع زووم، والتأليف الموسيقي من أيمن سليم ويشهد العمل إشرافًا إخراجيًا من محمد عبد الرحمن حماقي، بينما يتولى الإنتاج الأستاذ ممدوح شاهين، مما يعزز التوقعات بأن يكون المسلسل إضافة مميزة للموسم الدرامي القادم.

نداء شرارة، التي تتميز بصوتها العذب وإحساسها العالي، أعربت في تصريحات سابقة عن سعادتها بخوض تجربة غناء التترات، مؤكدة أن العمل مع فريق محترف مثل هذا يمثل فرصة لتقديم عمل فني يحمل رسالة وقيمة فنية عالية.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف إلى مسيرة هيثم نبيل، الذي حقق نجاحات بارزة في مجال الموسيقى التصويرية وتترات المسلسلات، حيث عرف بأسلوبه المميز في تقديم ألحان تلامس القلوب.

ومن المتوقع أن يحظى هذا التعاون باهتمام كبير من الجمهور، خاصة مع وجود نداء شرارة التي تعد واحدة من أبرز الأصوات العربية الشابة.

الجمهور المتابع لتفاصيل المسلسل ينتظر بفارغ الصبر الكشف عن المزيد من المعلومات حول العمل الفني، والذي يبدو أنه يحمل في طياته قصة مميزة تعكسها كلمات وألحان التتر المنتظر.

وسوف تعبر الأغنية عن موضوع المسلسل بشكل عميق ومؤثر، لتكون واحدة من أبرز الأعمال الغنائية في الموسم القادم.

هذا التعاون الفني المميز يفتح الباب أمام احتمالات واسعة لإبداع جديد في مجال الموسيقى التصويرية، ويؤكد مكانة هيثم نبيل كواحد من أهم صناع الموسيقى في الساحة الفنية العربية.