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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، اليوم الجمعة إن المهاجم ماركوس راشفورد متاح للمشاركة في المباراة أمام آرسنال يوم الأحد المقبل في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تعافيه من المرض.

راشفورد يتعافى ويستعد لمواجهة آرسنال في كأس الاتحاد

وغاب راشفورد (27 عامًا) عن الفريق في 4 مباريات متتالية قبل أن يُجرى اختياره ضمن البدلاء، دون أن يشارك، في خسارة اليونايتد على ملعبه أمام نيوكاسل في 30 ديسمبر (كانون الأول).

وبعدها عانى راشفورد من وعكة صحية وغاب عن التعادل 2-2 مع ليفربول يوم الأحد الماضي.

وكان أموريم قد استبعد راشفورد من مباراة القمة التي انتهت بالفوز 2-1 على مانشستر سيتي في منتصف ديسمبر، قبل يومين من تصريح اللاعب الإنجليزي الدولي بأنه "مستعد لتحدٍ جديد" بعد أن قضى الفترة الماضية من مسيرته بأكملها ضمن صفوف يونايتد، إذ يوجد بالنادي منذ أن كان عمره 7 أعوام.

وسجل راشفورد 138 هدفًا في 426 مباراة منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في عام 2016، وفاز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين.

وقال المدرب البرتغالي للصحافيين اليوم الجمعة: "راشفورد وكوبي ماينو متاحان، إنهما يتدربان وسنرى التشكيل للمباراة".

ولدى سؤاله حول ما إذا كان سيتم بيع أو إعارة أي من لاعبي الأكاديمية في فترة الانتقالات في يناير (كانون الثاني) الجاري، قال أموريم: "فكرتنا دائمًا هي الاحتفاظ بأفضل اللاعبين والبناء من أجل هذا النادي، لكنني سعيد حقًا وأحب لاعبينا.

"لاعبو فريقي هم المفضلون دائمًا، لذا أريد الاحتفاظ بلاعبي فريقي".

وأحرز يونايتد لقب كأس الاتحاد للمرة 13 في الموسم الماضي، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى آرسنال الذي أحرز اللقب 14 مرة.

وقال أموريم: "فزنا ببعض الكؤوس، ونريد أن نستمر، نعلم في هذه المرحلة أننا نواجه مباراة صعبة للغاية، لكننا نريد الفوز".

وسيشارك الحارس الثاني للفريق ألتاي بايندير ضمن التشكيل الأساسي مجددًا في مواجهة آرسنال على ملعب الإمارات.

وكان بايندير قد حل مكان أندري أونانا في الهزيمة أمام توتنهام هوتسبير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضمن دور الثمانية من كأس الرابطة.

وشارك الحارس الدولي التركي البالغ من العمر 26 عامًا، أساسيًا في جميع مباريات يونايتد الثلاث في كأس الرابطة هذا الموسم ولكنه واجه انتقادات بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الخسارة 3-4 أمام توتنهام.

وقال أموريم: "لا أقوم بالمداورة (في التشكيل) فقط لأنني أريد المداورة.

"أحاول إيجاد أفضل الحلول للفوز بالمباراة، أشرك اللاعبين الأكثر جاهزية للتعامل مع متطلبات المباراة، مركز حارس المرمى مختلف، وألتاي سيشارك".