نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد في كاس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، الفوز على نظيره ويست هام يونايتد، بثنائية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد ويست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، اللاعب لوكاس باكيتا نجم فريق ويست هام يونايتد، في شباك أستون فيلا، بأسيست من سامرفيل.

ثم سجل اللاعب أمادو أونانا نجم فريق أستون فيلا، في الدقيقة 71 بعد تسديدة رائعة.

وأحرز مورجان روجرز مهاجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني، في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، بتمريرة من زميله أولي واتكينز.

