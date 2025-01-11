برشلونة يحدد سعر بيع أراوخو…

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 05:02 صباحاً - أشار تقرير صحفي إسباني، إلى السعر الذي يريده برشلونة إذا ما وافق على رحيل لاعبه رونالد أراوخو عن صفوف الميرينجي.

ويتطلع فريق جوفنتوس الإيطالي إلى الفوز بخدمات المدافع الأوروجوياني في الميركاتو الشتوي الجاري.

وبهذا الصدد، أفادت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن إدارة برشلونة لن تقبل عروضاً تقل عن 60-70 مليون يورو، مشيرة أيضاً إلى أنه يمكن تخفيض هذا الرقم إلى 45-50 مليون يورو.