دووري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: الجيش والرجاء.. كلاكيت مرة ثانية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي مانيما أنيون من جمهورية الكونغو وماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا، اليوم السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المجموعة، وابتداء من الساعة 22:00 يلتقي الجيش الملكي المغربي مع مواطنه الرجاء.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الجيش الملكي: 8 نقاط

2- ماميلودي صن داونز: 5 نقاط

3- الرجاء: 4 نقاط

4- مانيما أنيون: 3 نقاط