العالم اليوم - المؤشر نيكي الياباني يهبط للجلسة الثالثة على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:27 صباحاً - هبط المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمئة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمئة في الجلسات الثلاثة الماضية و1.77 بالمئة خلال الأسبوع.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق أدفانتست دعما بارتفاعه 5.12 بالمئة.

وساهمت فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بالقدر الأكبر في تراجع نيكي، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمئة.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي كبير خبراء الاقتصاد الياباني في أوكسفورد إيكونوميكس إن على الرغم من التراجع في الآونة الأخيرة، "من المرجح أن يظل المؤشر نيكي قويا، بدعم من ضعف الين"، وفقا لما نقلته رويترز.

وأضاف أن زخم موسم نتائج الأعمال في السوق اليابانية سيتزايد في وقت لاحق من الشهر الجاري و"من المرجح أن تظل النتائج الإجمالية قوية".

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.