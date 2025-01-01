مدبولي: 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 06:32 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن هذه المبادرة من أجل دعم الصناعة وتوفير المكينات والأجهزة المطلوبة للمصانع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن حجم السياحة خلال عام 2024 كان مميز، وكان هناك 15 مليون و700 ألف سائح، ولولا الأحداث الجارية بالمنطقة لوصل عدد السائحين إلى 18 مليون.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح المتحف المصري خلال عام 2025.