رئيس الوزراء: الدولة تنفق 56 مليار جنيه في تطوير الغزل والنسيج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج ٥٦ مليار جنيه داعيا القطاع الخاص إلى الدخول في شراكة مع الدولة في قطاع الغزل والنسيج لإدارة وتشغيل القطاع لاستمرار نجاح هذا القطاع.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها، مشيرا إلى توقيع عقد في صناعة السيارات مع إم جي، وسوف تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة في العام، مؤكدا أن هناك اتفاقيات كثيرة في قطاع صناعة السيارات سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأعلن مدبولي عن مبادرة جديدة لقطاع الصناعة بـ٣٠ مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة على أن يتحمل المستثمر ١٥٪؜ فقط .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين قطاع السياحة وإضافة غرف جديدة لاستيعاب السائحين، مشيرإ إلى أن مصر دخلها ١٥ مليونا و٧٠٠ ألف سائح وسوف يزداد العدد في العام الحالي.