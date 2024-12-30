نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح "حياتي الحلوة".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال، منذ قليل أغنية جديدة له بعنوان "حياتي الحلوة" وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "مش لاقيكي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد النادي، توزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

كلمات أغنية "حياتي الحلوة"

وجاءت كلمات أغنية "حياتي الحلوة" لرامي جمال كالآتي:أنا اتغيرت على إيدك.. أنا بقيت حد تاني بجد.. واللي عملته يا حبيبي.. معملوش قبل منك حد.. سنين من عمري أنا فاتوا.. ماكنتش حاسس إني بعيش.. وجيت في ثواني خليتني.. بقيت أسعد واحد على الأرض.. حياتي الحلوة دي.. أنت السبب فيها.. وراحة قلبي مديونلك كمان بيها.. ولو في حاجة تستاهل أعيش ليها تبقى أنت.. بقيت يا حبيبي أغلى عليا من روحي.. ولو مجروح وشوفتك بانسى أنا جروحي.. ولو هحلم بحاجة أنا حلمي وطموحي معاك أنت.. أنا اطمنت على قلبي ومش خايف عليه دلوقت.. وبطمن عليه أكتر كل ما يمشي بيا الوقت.. بتثبت يوم ورا التاني بان انت اللي بحلم بيه.. وعدتني ياما بالفرحة ونفذت الوعود وصدقت.. حياتي الحلوة دي انت السبب فيها.. وراحة قلبي مديونلك كمان بيها.. ولو في حاجة تستاهل أعيش ليها تبقى أنت.. بقيت يا حبيبي أغلى عليا من روحي.. ولو مجروح وشوفتك بانسى أنا جروحي.. ولو هحلم بحاجة أنا حلمي وطموحي معاك أنت".

رامي جمال

أغاني ألبوم "مش لاقيكي" لرامي جمال

وكان رامي جمال قد طرح مؤخرًا ثلاث أغاني من ألبومه "مش لاقيكي" وهم "نومي مخاصمني" وهي من كلمات فليبينو، ألحان محمد حمزة، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، وأغنية "وجوده تعبني"

وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "ولا بفتكرك" وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع ومكس وماستر أحمد أمين.