إقبال مكثف لأهالي العريش على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 04:31 مساءً - شهدت محافظة شمال سيناء، توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقارى في المحافظة، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وشهد مكتب الشهر العقاري بمدينة العريش، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وتأتي الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد والذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.