نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل وزير الثقافة لبحث سُبل التعاون في تعزيز الوعي الثقافي والفكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الثقافة، في تعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى المواطنين وتعزيز الانتماء ودعم تشكيل الهوية المصرية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في بناء الوعي، ومواجهة التطرف، وغرس قيم الانتماء للدولة المصرية، وتأكيد الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن الثقافة هي السلاح الأقوى لمجابهة التحديات التي تواجه الشباب.

وطالب الدكتور أحمد هنو، بزيادة البرامج الثقافية عبر وسائل الإعلام المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلام يعد محورًا أساسيًا في عملية تشكيل الوعي، مؤكدًا أن تعزيز الوعي الثقافي والفكري والعمل على بناء الإنسان، يمثلون أولوية لوزارة الثقافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل الوصول لبناء جيل قادر ومسلح بالعلم والثقافة اللازمين لمواجهة التحديات المستقبلية.