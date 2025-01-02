تصل حد الصقيع.. حالة الطقس من اليوم الخميس 2-1-2025 ولمدة أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 04:31 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الخميس 2 يناير 2025 إلى الثلاثاء 04 يناير 2025، حيث تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.



الخميس 2 يناير 2025:



- شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية .

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .



الجمعة 3 يناير 2025 والسبت 4 يناير 2025 :



- شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية .

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .



من الأربعاء 01 يناير الى السبت 04 يناير 2025:

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- اعتبارا من الأحد 5 يناير 2025 من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

- ويسود اليوم الخميس 2-1-2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.