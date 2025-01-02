نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات المسابقة المركزية المحلية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم التصفية المركزية التحريرية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم، بمسجد النور بالعباسية، ودعت الوزارة المتسابقين المؤهلين إلى الالتزام بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل، وذلك وفق المواعيد المحددة.

تبدأ الاختبارات الساعة العاشرة صباحًا، وسط أجواء تنظيمية دقيقة لضمان سير العملية بكل سهولة ويسر، وأكدت الوزارة حرصها على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المشاركين.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها في رعاية القرآن الكريم وأهله، وتشجيع حفظته من خلال عقد المسابقات المتنوعة؛ كما تسعى الوزارة إلى تعزيز القيم القرآنية في المجتمع وتقديم الدعم الكامل للمتميزين من حفظة كتاب الله العزيز.

وفي ما يلي مواعيد الاختبارات: