نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عثمان: خبراء التحكيم هم أصحاب تبسيط الحالات للجمهور.. وهل حكامنا لا يخطئون نهائيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن فكرة إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بعد مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير عثمان، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الحالات تكون تقديرية وفقا لقانون كرة القدم، وهو أمر يشبه تحليل أداء المدربين ولا أحد يُجمع على اختياراتهم.

وأضاف الحكم الدولي السابق سمير عثمان: هناك أمور لم يعلمها الجمهور إلا من خلال الحكام والخبراء الذين عملوا على تبسيط هذه المفاهيم.

وتابع سمير عثمان: اختلاف الخبراء على قرارات الحكم في اللقاء فهو في صالح الحكم، لأن قانون كرة القدم يؤكد أن الأمر يعود للحكم.

وأكمل عثمان: المحلل يرى الأداء التحكيمي ولذلك يقوله، وهل الحكام لا يخطئون نهائيًا والكرة المصرية لم تعاني من أخطاء تحكيمية حتى لا يخرج الخبراء للحديث؟، لا توجد مباراة في العالم ليس بها أخطاء ودورنا توضيح الأمور والحالات للمشاهدين.

وواصل سمير عثمان: أتمنى أن ننفذ بعض الأمور في أي وقت أتيت فيه، وهدفنا مساعدة الناس حتى لو خارج الأمور.

واختتم سمير عثمان: حال جاء خبير أجنبي فسيكون الموسم انتهى حتى تأقلمه وأتمنى أن يكون هناك مطور أكثر من وجود خبير أجنبي يدير.