القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور النادي الأهلي مواجهة فريقهم أمام بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لمصالحة جماهيره بعد التعادل أمام انبي سلبيا في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة

وبدأ الأهلي مشواره بالفوز على حساب ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، وتعادل مع أورلاندو بايرتس سلبيا ويحقق النتيجة الكبيرة والفوز بسداسية مقابل على حساب الفريق الجزائري.

موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد غد الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب ٥ جويلية في الجزائر اللقاء المرتقب بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

و تنقل من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وتحديدا قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي مباراته أمام شباب بلوزداد بتشكيل مكون:-

‏‎حراسة المرمي: محمد الشناوي.

‏‎خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله.

‏‎خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور.

‏‎الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي (كهربا).