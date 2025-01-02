نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد السكندري يضم شكري نجيب ويطالب بنقاط مباراة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع شكري نجيب لاعب نادى فاركو السابق بعقد لمدة موسمين ونصف.

الاتحاد السكندري يضم شكري نجيب

و قدم اللاعب مستوى متميز خلال فترة تواجده مع النادى الاسماعيلى قبل أنتقاله لنادى فاركو.

وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي فاركو بعد ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بالنادي.

ومن ناحية أخرى طالبت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت الثلاثة التى أقيمت على ستاد الإسكندرية يوم 25 ديسمبر الماضى فى الجولة السادسة من دورى نايل.

وأرسلت إدارة النادى خطابًا إلى رابطة الأندية طالبت خلاله بالحصول على نقاط مباراة مودرن الثلاثة.

وأرجعت إدارة نادى الاتحاد السكندرى مطالبتها بالحصول على نقاط المباراة إلى أن نادى مودرن سبورت قام بقيد أكثر من 5 لاعبين أجانب خلال مباراة الفريقين يوم 25 ديسمبر الماضى بالمخالفة للماده الرابعة من لائحة المسابقة.

وطالبت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بتفعيل الفقرة 3 من الماده 8 باللائحة التى تنص على أنه فى حالة إشراك اى فريق للاعب لا يحق له المشاركة قانونا يعتبر هذا الفريق خاسرًا 0/3 وكذلك الفقرة 4 من المادة 8 التى تنص على الالتزام بالأعداد المسموح بها للاعبين الأجانب.