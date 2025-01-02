نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة تأهيلية لثلاثي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لكل من محمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر ثلاثي الأبيض خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب، في إطار تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

