الرياضة

فقرة تأهيلية لثلاثي الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لكل من محمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر ثلاثي الأبيض خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب، في إطار تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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