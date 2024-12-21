انت الأن تتابع خبر حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز، بعد قليل، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز
- ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: كمال السيد.
- في خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.
- في خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.
- في خط الهجوم: خالد النبريصي.
البدلاء..
- عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، محمد زيدان.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
- حراسة المرمى: أحمد الشناوي
- خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي
- خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة
- خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
- شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس