الرياضة

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

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رياض - احمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز، بعد قليل، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز

  • ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: كمال السيد.
  • في خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.
  • في خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.
  • في خط الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء..

  • عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، محمد زيدان.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: أحمد الشناوي
  • خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي
  • خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة
  • خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

  • شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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