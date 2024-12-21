انت الأن تتابع خبر حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز، بعد قليل، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز

ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كمال السيد.

في خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.

في خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

في خط الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء..

عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، محمد زيدان.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: